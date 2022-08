Diebe verursachen 450 Euro Schaden an parkendem Auto in Altjeßnitz

Diebe sind in ein parkendes Auto in Altjeßnitz eingebrochen, um eine Geldbörse mit persönlichen Gegenständen zu stehlen.

Altjeßnitz/MZ - In Altjeßnitz ist in der Nacht zum Montag in einen Hyundai eingebrochen worden. Das Auto stand in der Jeßnitzer Straße. Der oder die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten, eine Debitkarte sowie Bargeld in geringer Höhe. Dem Eigentümer ist ein Schaden von annähernd 450 Euro entstanden.

Die Polizei rät: „Wertgegenstände wie Geldbörsen, Smartphones oder Bargeld sollten grundsätzlich nicht im Auto aufbewahrt werden. Das Fahrzeug sollte zudem stets abgeschlossen, in einer Garage oder auf einem gut beleuchteten und belebten Parkplatz abgestellt sein.“