Diebe stehlen Postauto in Petersroda - und werden nicht einmal eine Stunde später gefasst

Petersroda - Der Polizei in Bitterfeld-Wolfen ist am Montag ein schneller Fahndungserfolg gelungen. Nicht einmal eine Stunde brauchten die Beamten, um ein in Petersroda gestohlenes Postauto sicherzustellen und die Täter dingfest zu machen.

Doch was war geschehen? Eine 37-jährige Postbotin hatte den VW Transporter gegen 12.30 Uhr in der Feldstraße abgestellt, um Briefe und Pakete zu verteilen. Diesen unbeobachteten Moment nutzten zwei männliche Personen aus. Einer der Täter startete das Fahrzeug und der andere folgte ihm in einem Subaru. Auf einem Parkplatz in der Straße der Freundschaft ließen sie das gestohlenen Postauto zurück. Vorher nahmen sie aber die Fahrzeugschlüssel, eine Kiste mit diversen Briefen und den Rucksack der Zustellerin mit.

Gegen 13.10 Uhr konnte der als Fluchtfahrzeug genutzte Subaru im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in Wachtendorf festgestellt werden. Auch das Diebesgut hatten die 43- und 34-jährigen Insassen noch bei sich. Beide Täter seien der Polizei hinlänglich wegen Diebstahlsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt bekannt, heißt es seitens der Polizei.

Der Postbotin konnte am Ende sämtliches Diebesgut übergeben werden. (mz)