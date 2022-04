Diebe stehlen 12.000 Euro teure Maschine von Baustelle in Zörbig

Zörbig/MZ - Eine Arbeitsmaschine im Wert von rund 12.000 Euro ist am Mittwochnachmittag in Zörbig gestohlen worden. Laut Polizeibericht drangen bislang unbekannte Täter in einen Baustellenbereich in der Reinhold-Schmidt-Straße ein.

Von einem Lagerplatz für diverse Baugeräte wurde die Arbeitsmaschine dann entwendet. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Informationen gehen an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03494/3010 oder per Mail an [email protected].