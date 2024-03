Die Einbrecher wussten offenbar ganz genau, was sie in Friedersdorf stehlen wollten.

Diebe gingen zielgerichtet vor - Wertvoller rosafarbener Papagei in Friedersdorf gestohlen

Friedersdorf/MZ. - Die Einbrecher wussten offenbar ganz genau, was sie in Friedersdorf stehlen wollten: Unbekannte Täter haben sich zwischen Montagabend, 17 Uhr, und Dienstagmittag, 13.30 Uhr, Zugang zu einem Wohngrundstück in der Schulgasse verschafft.

Sie drangen nach Angaben der Polizei in Anhalt-Bitterfeld offenbar zielgerichtet über ein zuvor eingeschlagenes Fenster in ein Stallgebäude ein. Dort stahlen sie dann einen rosafarbenen Papagei aus einer dortigen Voliere. Das Tier hat einen ungefähren Wert von 400 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen ungewöhnlichen Diebstahl aufgenommen.