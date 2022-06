Diebe fluten Eingang: Wie geht's nach 10.000-Euro-Schaden mit Bitterfelder Wohnblock weiter?

Bitterfeld/MZ - Mit den Worten „Da kommt Wasser aus einer Wohnung im vierten Stock in der Emil-Obst-Straße“ hatten Passanten am Montagmorgen die Polizei informiert. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass Eindringlinge in dem in diesem Eingang leer stehenden Wohnblock mehrere Kupferrohre abgetrennt und entwendet hatten. Da die Leitung noch unter Druck standen, lief das Wasser ungehindert bis in die untersten Etagen. Doch welche Folgen hat dies für die Pläne, die die Neubi als Eigentümer mit dem Gebäude hat?

„Der Schaden, der durch diesen Vandalismus entstanden ist, wird sich auf etwa 10.000 Euro belaufen“, sagt Lars Kopall von der Neubi. „Wir wollen diesen Eingang, der seit Ende des vorigen Jahres leer ist, grundhaft sanieren und dabei neben den Elektro- auch die Wasserleitungen sowie Türen erneuern.“ Da die anderen Eingänge des Blockes noch bewohnt seien, habe man auch die Energieversorgung für den Eingang 18 nicht abgestellt. Derzeit seien die Firmen damit beschäftigt, die alten Leitungen zu entfernen und die Sanierung vorzubereiten. Diese soll eventuell im Frühjahr 2023 beginnen. Das hänge aber mit den finanziellen Mitteln zusammen, die derzeit noch nicht genau geklärt seien.

„Ich bin gerade dabei, mir einen Überblick über die Gesamtsituation der Gesellschaft zu verschaffen“, sagt die neue Geschäftsführerin der Neubi, Susann Schult. Daran und an der Entscheidung des Aufsichtsrates hänge es, wann geplante Vorhaben in Sandersdorf und Bitterfeld in Angriff genommen werden.