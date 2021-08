Diebe brechen am Wochenende gewaltsam in Bitterfelder Baumarkt ein

Bitterfeld - Am Wochenende sind dreiste Diebe in den Baumarkt in der Bitterfelder Bismarckstraße eingedrungen und haben Kupferkabel sowie diverse elektrische Werkezeuge gestohlen. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Ein Mitarbeiter hatte gegen 7.45 Uhr bemerkt, dass sich gewaltsam Zutritt zum Außenlager des Baumarktes verschafft worden war. Noch kann die Gesamtschadenhöhe nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.