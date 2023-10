Momentan gibt es in der Jahnstraße in Wolfen noch eine Ampelregelung. Ab nächster Woche soll jedoch dort eine Vollsperrung wirksam werden.

Wolfen/MZ. - In der Wolfener Jahnstraße wird der Verkehr vor dem Abzweig in die Jahnstraße gegenwärtig mit einer Ampel halbseitig an einer Baustelle vorbeigeführt. Ab dem 25. Oktober kommt es dann in Höhe der GutsMuths-Straße sogar zu einer Vollsperrung, die voraussichtlich bis zum 3. November andauern wird.

Die erste Einschränkung mache sich erforderlich, da an der Stelle die Trinkwasserleitung für das Versorgungsgebiet um den alten Wasserturm herum zu einem Ring zusammengeführt wird, erklärt Thomas Glauer, der Prokurist der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen. Sollte eine Störung in diesem Bereich auftreten, könne man dadurch schnell reagieren und die Haushalte weiter mit Trinkwasser versorgen.

Für die Vollsperrung ab dem 25. Oktober nennt Ralf Ensmenger von der gleichnamigen Firma aus Bitterfeld folgende Gründe: „In Höhe der Einmündung zur GutsMuths-Straße wird ein neuer Hausanschluss verlegt.“ Da die Arbeiten bis in den Straßenkörper hineingehen, könne man die Straße nicht nur halbseitig sperren. Wenn alles nach Plan verlaufe, könne die Straße ab dem 3. November wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Bis dahin ist eine Umleitung über die Puschkinstraße, Bunsenstraße, Filmstraße und gegenläufig über die Filmstraße, Andresenstraße und Puschkinstraße ausgeschildert.