Bitterfeld/MZ - „Guten Morgeeen“, bekommen Autorin Kerstin Hensellies und Künstler Ulrich Kalkurt in alter Schulmanier zur Begrüßung von den Grundschulkindern am vergangenen Mittwochmorgen im Chor zu hören. Was Künstler und Autorin dort treiben? Sie wollen die Kreativität der Kinder anregen und sie motivieren, dieser Ausdruck zu verleihen. Das ist der Anspruch des Projektes im Rahmen der Aktion „Kunstwelten“, das als Ferienprogramm in der Pestalozzi Schule stattfindet.