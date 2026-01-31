Anni Wischner trägt die Heimat im Herzen. Die Bitterfelderin wird nun für ihre Arbeit als Kreisobmännin der Sudetendeutschen Landsmannschaft geehrt.

Anni Wischner trägt sich im Beisein von OB Armin Schenk in das Goldene Buch der Stadt Bitterfeld-Wolfen ein.

Bitterfeld/MZ. - Von einem Augenblick auf den anderen veränderte sich das Leben ihrer Familie im Sommer 1945. Ein paar Habseligkeiten durften zusammengepackt werden, dann musste die Heimat verlassen werden. Anna Leopoldine Gertrud Wischner, die immer nur Anni gerufen wird, ist Sudetendeutsche. Geboren wurde sie 1935 im damaligen Komotau. In Bitterfeld ist sie seit Jahrzehnten fest verwurzelt. „Aber wir haben die Heimat niemals aus den Augen verloren“, sagt die nun 90-Jährige.