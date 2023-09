In loser Folge stellen wir interessante Ziele für die Freizeitgestaltung vor. Diesmal: der Altkreis Bitterfeld.

Die schönsten Ausflugsziele in Sachsen-Anhalt

Römische Göttin in Altjeßnitz: Eine Statue der Ceres am Gutspark

Halle/MZ - Grüne Industriestadt am See – mit diesem Slogan macht Bitterfeld-Wolfen seinen enormen Wandel sichtbar. Der ist nicht nur in dieser Stadt, sondern überall im Altkreis zu entdecken. Gewässer wie Goitzsche oder Muldestausee sowie die grüne Natur laden zum Wandern, Radfahren, Inline-Skaten oder Wassersport ein.