Die Ortsfeuerwehr Schmerzbach hat ein neues Fahrzeug

Gossa - Große Freude bei den Feuerwehrleuten vom Schmerzbach. Die Ortsfeuerwehr hat einen Mannschaftstransportwagen in Dienst gestellt. Das Auto der Marke Ford kostete gut 50.000 Euro, wurde in Dresden für den Einsatz vorbereitet und kann im Einsatzfall bis zu neun Feuerwehrleute zum Einsatzort bringen. Finanziert wurde es aus Gemeinde-Haushaltsmitteln des Jahres 2020.

Gedacht ist das Fahrzeug außerdem für Ausbildungs-, Lehrgangsfahrten und Übungen - auch im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr. In der Ortsfeuerwehr Schmerzbach wird mit dem Auto zudem das bereits vorhandene Rettungsboot zu Einsätzen auf den nahe gelegenen Seen transportiert.

Während der Fahrzeugübergabe erinnerte Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) an eine Besonderheit. Der Mannschaftstransporter sollte eigentlich schon 2019 in Dienst gestellt werden. „Die Ortswehr hat aber zugunsten von Schwemsal verzichtet. Dort wurde damals wegen der vielen Einsatzkräfte dringend Ersatz gebraucht.“

Der zeitweilige Verlust dürfte den Kameraden vom Schmerzbach ohnehin nicht schwer gefallen sein. Schließlich hatten sie erst im Frühjahr 2019 den mehr als eine Millionen Euro teuren Neubau des Gerätehauses in Gossa bezogen. Außerdem gab es damals ein nagelneues Hilfeleistungslöschgruppen-Fahrzeug 20.

Die Ortsfeuerwehr Schmerzbach ist das jüngste Gebilde im Brand- und Katastrophenschutz in der Gemeinde Muldestausee. Die Wehr entstand im Jahr 2019 aus dem Zusammenschluss der eigenständigen Einheiten in Plodda, Schlaitz und Schmerz. Statt dreier kleiner Gerätehäuser verfügen die Kameraden nun über das große Objekt mit direkter Anbindung an die B100 in Gossa. (mz/Ulf Rostalsky)