Repowering in Windpark

Roitzsch/MZ. - Wer am vergangenen Mittwoch in Sandersdorf-Brehna einen Knall gehört hat, dürfte sich gewundert haben. Doch für die Sprengung, für die die B100 kurzzeitig gesperrt werden musste (die MZ berichtete), gab es einen guten Grund: Das Betonfundament eines Windrades musste weichen. Denn am Windpark zwischen Brehna, Roitzsch und Renneritz hat ein spezieller Prozess begonnen: das Repowering.