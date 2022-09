Die Mühlbecker Autorin Marion Lange ist als Leineliese zurückgekehrt

Zusammen mit dem Goitzschetoffel will sie nun wieder die Region vertreten und auf deren Schönheiten und Geschichte aufmerksamm machen

Bitterfeld/MZ - Sie hat es nahezu geheimgehalten und nur wenige eingeweiht. Und die Überraschung ist gelungen: Während ihrer Lesung im Glaskasten in der Bitterfelder Burgstraße am Mittwochabend zur 3. Kunst- und Kulturwoche kündigt Marion Lange eine kurze Pause an. Wenig später ist sie zurück - und erntet großen Applaus. Warum?