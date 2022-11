Die Kirchturmuhr in Bobbau legt zur Winterzeit einen Stop ein - aber nur für eine Stunde

Das Uhrwerk wird noch per Pendel betrieben. Das bedeutet am letzten Oktoberwochenende frühes Aufstehen für den Verantwortlichen.

Bobbau/MZ - Elf Meter dauert die Woche in Bobbau. So viel Spielraum hat das Gewicht der Bobbauer Kirchturmuhr. Kommt dieses am Boden an, bleiben die Zeiger stehen – denn anders als in vielen anderen Türmen steckt hier noch alte Mechanik drin. Nichts läuft automatisch.