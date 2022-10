Die gruseligen Gespenster sind los - Hier wird im Altkreis Bitterfeld Halloween gefeiert

Am Montag, 31. Dezember, wird Halloween gefeiert: Das ist in Roitzsch, Sandersdorf, Renneritz und auf dem Gut Mößlitz geplant.

Zu Halloween-Festen sind kleine Geister in vielen Orten eingeladen.

Roitzsch/Mösslitz/MZ - Am 31. Oktober kehrt das Grauen zurück. Denn neben der Reformation wird dann auch Halloween gefeiert. Doch in mehreren Orten des Altkreises sind die kleinen Gespenster, spukenden Mumien und kreischenden Untoten schon an den Vortagen zu Halloween-Festen eingeladen.