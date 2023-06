Im Jahr 2002 sorgte die Jahrhundertflut für zahlreiche Schäden und menschliches Leid im Altkreis Bitterfeld. 2013 kam das Wasser mit aller Wucht wieder. Wie sich das Unheil in der Region ankündigte und welche Probleme sich offenbarten.

Das Wasser kommt. Kameraden der Jeßnitzer Wasserwehr bauten an den Fischerhäusern die mobile Hochwasserschutzanlage auf.

Bitterfeld/Jeßnitz/MZ - Wasser, wohin das Auge reicht. Dazu Schäden in Millionenhöhe, in privaten Haushalten und an kommunaler Infrastruktur. Dem Hochwasser 2002 wurde der Titel Jahrhundertflut zuteil. Das stand für Einmaliges, Besonderes. Die Bilder wiederholten sich jedoch im Juni 2013. Wieder versank der Altkreis Bitterfeld im Wasser. Wieder stemmten sich vor genau zehn Jahren die Menschen gegen die Flut, die als zweite große Welle über die Region kam.