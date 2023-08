Über 2.000 Gäste haben am Freitag und Sonnabend an der Goitzsche bei Bitterfeld ein tolles Festival gefeiert. Mit Goitzsche Front und anderen Bands. Zum fünften Mal. Wie des Festival bei den Fans ankam. Wem der Dank gilt.

Bitterfeld/MZ - Sie heißen King Kong Deorollers, Willkuer, Egoisten, Einbrand, Local Bastards oder Tommy Fieber und sie kommen aus ganz Deutschland. Mixed up Everything haben sogar trotz Fußballfieber den Weg von Australien an die Goitzsche gewagt, um den deutschen Fans ihre Musik näher zu bringen. Nicht zu vergessen natürlich die Bitterfelder Goitzsche Front, die nun schon zum fünften Mal mit Manager Steven Dornbusch das Festival in Bitterfeld organisiert hat.