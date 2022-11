Die fünfte Jahreszeit ruft - Jecken stehen in Sandersdorf und Wolfen in den Startlöchern

Anders als in den beiden Jahren zuvor, wird der Fasching in den Hochburgen der Region wieder viele Höhepunkte bieten. Böllerschüsse aus Kanonen und der Tanz der Funken gehören dazu.

Bitterfeld/MZ - Endlich dürfen wir wieder – werden nicht nur die Karnevalisten der zehn Vereine im Altkreis sagen. Auch die vielen Gäste, die immer zu einem guten Gelingen in lustiger Atmosphäre beigetragen haben, warten auf den 11.11. Dann nämlich geht es mit Hellau oder Hallo wieder los, nachdem in den vergangenen beiden Corona-Jahren der Karneval auf Sparflamme gesetzt worden war. In diesem Jahr soll es wieder richtig knallen. Und so wird seit dem Frühsommer fleißig geprobt. Die Aktionen am 11.11. sind – so die Hoffnung – nur der Auftakt für eine ausgelassene närrische Zeit.