Die Firma Ludwig hat seit Jahrzehnten einen Namen - heute vor allem durch ihre Tanktransporte

Sandersdorf/MZ - Es fängt an in der Sandersdorfer Teichstraße. Da gründet Robert Ludwig das Geschäft „Zur kleinen Markthalle“ – verkauft mit seiner Frau Obst und Gemüse und andere Lebensmittel, auch Schlachtgut von der dahinter befindlichen Fleischerei. 1932 ist das – und nunmehr schon 90 Jahre her. Was daraus werden wird, ist damals noch nicht absehbar. Doch das Unternehmen gibt es bis heute – „Ludwig“ hat einen Namen.