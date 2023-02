Die Kritik an der partilosen Bürgermeisterin Steffi Syska reißt nicht ab. Was CDU-Stadtrat Torsten Kaltofen ihr vorwirft.

Dicke Luft in Sandersdorf-Brehna? Dritte Dienstaufssichtsbeschwerde gegen Steffi Syska eingereicht

Sandersdorf/MZ - Zum zweiten Mal in Folge hat ein CDU-Stadtrat auf einer Sitzung des Stadtparlaments Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) eingereicht. Torsten Kaltofen, Vorsitzender der Fraktion CDU-Grüne, übergab das Schreiben am Mittwochabend an den Stadtratsvorsitzenden Mario Schulze (Unabhängiges Bündnis). Bereits auf der Sitzung im Januar hatte Jan Sittig (CDU-Grüne) zwei Dienstaufsichtsbeschwerden gegen sie eingereicht.