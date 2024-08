Auf der A9 bei Bitterfeld ist am Donnerstagabend, 1. August, gegen 20 Uhr der Anhänger eines Lkw in Brand geraten und ausgebrannt.

Bitterfeld/MZ. - Auf der A9 bei Bitterfeld ist am Donnerstagabend, 1. August, gegen 20 Uhr der Anhänger eines Lkw in Brand geraten und ausgebrannt. Zuvor hatte es offenbar einen Defekt an der Hinterachse gegeben.

Der Fahrer bemerkte Rauch und lenke sein Gefährt auf den Standstreifen wo er geistesgegenwertig seine Zugmaschine abkoppelte und sich und seinen Beifahrer in Sicherheit brachte. Binnen weniger Minuten brannte der Auflieger in voller Ausdehnung. Die ersteintreffende Feuerwehr aus Zörbig konnte nichts mehr dagegen ausrichten, dass der Auflieger einen Totalschaden erlitt.

Die A9 musste in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt werden. Der Schaden wird nach ersten Informationen auf etwa 35.000 Euro geschätzt.