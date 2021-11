Dezentrales Impfen wieder möglich - Anmeldung in Zörbig über Hotline

Zörbig/MZ/ur - Mit vorerst drei Terminen lässt die Stadt Zörbig das dezentrale Impfen gegen das Coronavirus wieder aufleben. Nach Auskunft von Bürgermeister Matthias Egert (CDU) wird am Samstag, 27. November, Mittwoch, 1. Dezember und Mittwoch, 8. Dezember, in den Versammlungsräumen des Zörbiger FC in der Stumsdorfer Straße geimpft. Zum Einsatz kommt ausschließlich Impfstoff des Herstellers Biontech.

Egert verweist darauf, dass die Impfaktion zunächst nur für Einwohner der Stadt Zörbig und ihrer Ortschaften sowie Personen gedacht ist, die dort einer Arbeit nachgehen. Er erklärt zudem, dass die Stadt in Verbindung mit den Impfteams Booster-Impfungen als Auffrischung frühestens sechs Monate nach dem letzten Impftermin, als Erst- und Zweitimpfung anbietet. Dem Bürgermeister ist wichtig, dass die Impfungen unterstützend durchgeführt werden. „Haben Sie einen Termin bei Ihrem Hausarzt, nutzen Sie diesen bitte unbedingt.“ Alle anderen Personen sollten sich im Vorfeld über Mail und Hotline im Rathaus für eine Impfung anmelden.

In Zörbig rechnet man mit einer hohen Nachfrage und bestätigt, sich bei Bedarf um weitere dezentrale Impftermine zu bemühen. Wie in Zörbig laufen unter anderen auch in der Stadt Sandersdorf-Brehna und der Gemeinde Muldestausee die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des dezentralen Impfens. Termine sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Auf die Möglichkeit der Impfung vor Ort hatten sich der Landrat und die Bürgermeister in der letzten Woche geeinigt.

Termine in Zörbig können ab Montag, 22. November, unter Telefon 034956/6 02 86 oder impfung@stadt-zoerbig.de vereinbart werden.