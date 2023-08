Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ - Der Bitterfelder Stadtstrand wird am Samstag, 12. August, zur Wettkampfarena. Denn dort wird an und in der Goitzsche der zweite von drei Wettbewerbstagen der DLRG Trophy 2023 ausgetragen. Dazu reisen zirka 250 Rettungssportler der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft aus ganz Deutschland an. Eine riesige Verantwortung für die gastgebende DLRG-Ortsgruppe Bitterfeld-Wolfen – aber auch ein Vertrauensbeweis.