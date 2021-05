Deutscher Engagementpreis: Jugendgemeinderat Muldestausee kommt mit Eifer unter die besten 40

Der Jugendgemeinderat der Gemeinde Muldestausee hat kurz vor Ende seiner dreijährigen Amtszeit ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Die jungen Leute schafften es bei der Publikumswahl zum Deutschen Engagementpreis unter die besten 40. Auf Platz 32 genau genommen. So teilte es die Jury des Wettbewerbs mit.

Das mag zunächst nicht nach großer Leistung klingen. „Wir können uns sehen lassen“, stellt Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) dennoch fest. Immerhin waren bundesweit für den mit 10.000 Euro dotierten Preis 383 Einzelpersonen und Initiativen vorgeschlagen worden. Nicht wenige stammen aus großen Städten oder Ballungsräumen.

„MDR Sputnik und Springbreak haben für uns ebenso geworben wie die Jungs von Goitzsche Front“

Dort die Werbetrommel zu rühren und Stimmen zu sammeln, fällt womöglich leichter, als mit einer Aktion vom flachen Land zu punkten. „Aber wir hatten auch Unterstützer. MDR Sputnik und Springbreak haben für uns ebenso geworben wie die Jungs von Goitzsche Front“, erinnert Ferid Giebler. „Das nächste Mal müssen wir noch mehr auf die Pauke hauen.“

Der Eifer kommt nicht von ungefähr. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro hätte auch der Jugendgemeinderat aus Muldestausee gern gewonnen und vor Ort investiert. Die jungen Leuten hatten sich in der Vergangenheit unter anderem für die Freizeitanlage am Poucher Goitzscheufer stark gemacht und den dafür nötigen Eigenanteil der Kommune in Höhe von fast 70.000 Euro über eine aufsehenerregende Spendenaktion eingeworben.

Auf Platz 32 gehen die jungen Leute nicht leer aus

Der Rat ist aber auch aktiv, wenn es um Events für den Nachwuchs geht: Graffitiworkshops zum Beispiel oder Kinoabende. Außerdem machte er sich für den Bolzplatz in Rösa stark und beteiligte sich aus Eigenmitteln an der Finanzierung von Wetterschutzhütten an beliebten Treffpunkten der Kinder und Jugendlichen an Stausee, Goitzsche und in den Heidedörfern. Dieses Engagement war Grund dafür, dass der Jugendgemeinderat für den Engagementpreis nominiert worden war.

Auf Platz 32 gehen die jungen Leute nicht leer aus. Sie dürfen sich auf einen Workshop zum Thema Ehrenamt in Berlin freuen. (mz)