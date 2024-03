Autofahrer müssen in Bitterfeld umdenken Desolate Loberbrücke - Auf Fahrbahn-Einschränkung folgt Abriss

Die Loberbrücke in Bitterfeld ist marode. Jetzt wurde die Variante für den unumgänglichen Neubau festgelegt. Doch bereits ab Montag treten massive Einschränkungen in Kraft. Der Verkehr darf nur noch in eine Richtung rollen.