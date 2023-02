Seit Jahresbeginn ist das neue Mehrwegangebots-Gesetz für Gastronomen in Kraft. To-Go-Produkte müssen seit dem in Mehrwegbehältern als Alternative angeboten werden. Welchen Problemen sich die lokalen Betreiber im Altkreis Bitterfeld stellen und warum sie nicht verzagen.

Bitterfeld/Sandersdorf/MZ - Die Gastronomen im Altkreis Bitterfeld sind seit Beginn des Jahres nicht nur wortwörtlich in Bewegung. Denn sowohl für Kunden als auch für das Personal verändert sich grade einiges im sogenannten Take-away-Bereich - insofern es die Gäste wollen. Seit über einem Monat ist die neue „Mehrwegangebotspflicht im ,To Go’-Bereich“ in Kraft. Die MZ hat sich bei den Gastronomen umgehört, wie es um die Umstellung in ihren Betrieben steht.