Der Wahl-Wolfener und Ex-Stadtrat Sandor Kulman ist tot

Wolfen/MZ - Er hatte noch so viel vor. Wollte im nächsten Jahr den 20. Jahrestag seines spektakulären Flugs mit einem Motorsegler zum Nordkap feiern. Und er arbeitete an einem neuen Buch. „Der Tod des Bürgermeisters“ sollte spannend sein. Ein echter Krimi eben. So wie er sie liebte. „Auf keinen Fall aber eine Geschichte über den Wolfener OB Armin Schenk.“ Nun wird alles bleiben. Sandor Kulman ist tot. Der Hobbyautor, leidenschaftliche Flieger und engagierte Kommunalpolitiker der Linken starb nach MZ-Informationen am 3. September im Alter von 67 Jahren. Sein Tod hat Freunde und Mitstreiter schockiert.

„Ich bin fassungslos“, sagt etwa Bitterfeld-Wolfens Stadtratsvorsitzende Dagmar Zoschke (Linke). „Sandor war ein Mann, der sich immer für die Interessen der Stadt Bitterfeld-Wolfen und ihrer Bürger eingesetzt hat - fünf Jahre als Stadtrat, später als Ortschaftsrat seiner Wahl-Heimat Wolfen.“

Die Trauer über den Tod Kulmans kennt keine Parteigrenzen. Der gebürtige Ungar war beliebt. Mit Sicherheit auch, weil er sich von nichts und niemandem verbiegen ließ und seine Sprache sprach. Geradeheraus und mit seinem so unverwechselbaren Akzent. Auch OB Armin Schenk (CDU) nimmt Abschied. „Wir haben gestritten, gekämpft, gelacht und waren zugleich seelenverwandt. Es war mir eine Freude. Ungern lass ich Dich gehen“, schreibt das Stadtoberhaupt.