Der persönliche Baum: Bitterfeld-Wolfen sucht Baumpaten

Wolfen/MZ - Ein runder Geburtstag, eine Hochzeit, die Geburt eines Kindes. Das Erinnern an liebe Personen oder besondere Ereignisse: Es gibt viele Gelegenheiten, die gewürdigt werden können. Warum nicht mit einer Baumpatenschaft? Das hatte der Bitterfeld-Wolfener Stadtrat angeregt und die Verwaltung mit der Umsetzung des Vorhabens beauftragt.

Die geht nun mit Flyern an die Öffentlichkeit und empfiehlt, Pate für einen Baum im Bestand der grünen Industriestadt zu sein, eine entstandene Lücke mit einer Nachpflanzung zu schließen oder mit einem Baum an bisher kahler Stelle ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu setzen. Paten können ihren konkreten Wunsch zur Patenschaft äußern und erhalten nach Eingang einer Spende die Zusage, dass am Baum der Wahl eine Stele mit individuellem Namenschild und Widmungstext aufgestellt wird.

Vergleichbare Aktionen erfreuen sich in immer mehr Städten großer Beliebtheit. In Bitterfeld-Wolfen läuft alles hingegen langsam an. Bäume in Patenschaft befinden sich zum Beispiel neben dem Wolfener Bahnhof.

Infos unter www.bitterfeld-wolfen.de/baumpatenschaft