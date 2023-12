Ein Engel verkündet in der Bibel den Hirten die frohe Botschaft von Jesu Geburt. In Friedersdorf kann man Gottes Herold leibhaftig bewundern. Doch woher stammt er?

Geburtsverkünder in Friedersdorf

Der wertvolle Altar aus der Reformationszeit in der Kirche Friedersdorf wird durch ein neu installiertes Lichtsystem atemberaubend in Szene gesetzt.

Friedersdorf/MZ. - Hirten knien an der Krippe und beten das neu geborene Jesuskind an. Das ist das klassische Bild für die Weihnachtsgeschichte, die landauf landab zu Heiligabend durch aufgestellte Weihnachtskrippen und Krippenspiele erzählt wird. Dabei wird aber eines oft vergessen: Die Hirten hätten sich nie auf den Weg gemacht, wäre ihnen nicht zuvor eine andere Figur erschienen: der Engel. Von Licht umstrahlt verkündet dieser: „Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias.“

Auslöser für die Weihnachtsstory

Nirgendwo sonst kann man diesem eigentlichen Auslöser der ganzen Weihnachtsstory näher kommen als in der Friedersdorfer Kirche. Dort schwebt dieser Tage der Engel über dem Adventskranz, gleich links vor dem Chor mit dem prachtvollen Altar aus der Reformationszeit, der gerade erst durch ein neu installiertes Beleuchtungssystem ins rechte Licht gerückt wurde. „Der Engel ist ein Himmelsbote“, sagt Eckhard Baum, Vorsitzender des Förderkreises Kirche Friedersdorf. Und dieser Herold ist gleich mehrfach von Geheimnissen umrankt – sowohl die biblische Gestalt wie auch die Holzfigur in Friedersdorf.

„Sind Engel Männlein oder Weiblein?“, fragt Baum. „Das sagt keiner und steht auch nirgendwo.“ Geschlechtslos, alles zugleich oder wechselnd, also fluide? Auch der Friedersdorfer Engel entzieht sich einer Deutung. Seine Gesichtszüge wirken auf manchen weiblich, andere sehen das Antlitz eines Jünglings. Und deutet sich unter dem fließenden Gewand eine weibliche Brust ab? Baum will sich da nicht festlegen. Für Christen ist die Geschlechterfrage weniger spannend als die Aufgabe der Engel. „Taufengel sind Behüter und Beschützer“, sagt Baum. Daraus abgeleitet ist der Schutzengel allgegenwärtig im Sprachgebrauch.

Namensgeber für Kirche Friedersdorf

Auch die schwebende Friedersdorfer Figur wird als Taufengel gesehen und gilt als Alleinstellungsmerkmal der Kirche. „Ringsum gibt es keinen zweiten in der Kirchenregion 15 Türme.“ Auch deshalb bekam das Gotteshaus zum 120-jährigen Jubiläum der Kirchweihe 2019 den Namen Engelskirche. Eine Tafel neben dem Eingang erinnert daran. Zudem fand damals eine Engelausstellung im Kirchenvorraum Vorraum statt. Zum Kranz in den Händen des Himmelsboten gehörte früher wohl auch noch eine Taufschale. „Alles andere macht wenig Sinn“, meint Baum. „Der Engel bringt also zur Taufe das geweihte Wasser.“

Der Engel hat der Kirche in Friedersdorf vor vier Jahren ihren Namen gegeben. Er schwebt über dem Adventskranz, dessen Kerzen Eckhard Baum anzündet. Fotos: Frank Czerwonn

Doch woher kommt er? „Das ist ein großes Rätsel“, räumt der Vereinschef und Musiker ein. „Wir wissen nicht, wer ihn geschnitzt hat und wann er entstanden ist.“ Auf jeden Fall aber deutlich vor 1899. Da nämlich wurde die jetzige Kirche geweiht. „Der Engel hing aber schon in der Vorgängerkirche.“ Er zog ebenso wie der spätgotische Flügelaltar mit um. Im Neubau hing er zeitweise nur im Vorraum und verschwand später sogar komplett aus dem Blickfeld, wie sich Baum erinnert. Die Gründe dafür sind unklar.

Engel war fast vergessen

Vielleicht wäre der Engel ganz in Vergessenheit geraten, hätte es nicht einen Retter gegeben. „Jürgen Friebe hat ihn um die Jahrtausendwende wieder vom Kirchenschiffboden geholt“, schildert Baum. Die 1,80 Meter große Figur sei dann in einer Magdeburger Werkstatt restauriert worden. Im Zuge der vom 2004 gegründeten Förderverein angestoßenen großen Innensanierung der Kirche von 2005 bis 2007 zog der Engel an seinen jetzigen zentralen Platz.

Für Baum hat dieser aber noch eine andere herausragende Bedeutung: Er sieht Engel als bildliche Darstellung Gottes, der einen behütet und beschützt. „Gott selbst ist ja nicht vorstellbar, nicht greifbar. Ein Engel aber schon.“ Und so übernimmt der schwebende Bote in Friedersdorf zu Heiligabend, wenn um 14.30 Uhr das Krippenspiel aufgeführt und um 18 Uhr die Weihnachtsandacht gehalten wird, gleich mehrere Rollen: als Verkörperung von Gottes Schutz, als der Allererste, der einst gesagt hat, dass mit Jesu Geburt gerade etwas Großes geschehen ist, als Namenspatron der Kirche und als jener, der auch, wie Organist Baum betont, in vielen Weihnachtsliedern namentlich auftaucht.

Beschützer in gefährlichen Situationen?

Und der auch ganz irdisch offenbar ziemlich aktiv ist und in das Geschehen der Menschen eingreift. Der 74-jährige Eckhard Baum jedenfalls ist sich sicher, dass er schon in mehreren gefährlichen Situationen einen Schutzengel hatte. Damit dürfte er nicht der einzige sein.

Eine Tafel neben dem Kircheneingang erinnert an die Namensgebung. (Foto: Frank Czerwonn)

Mit der Verkündung der Geburt Jesu durch den Engel beginnt auf jeden Fall ein Neuanfang. Und so ist Weihnachten eigentlich das viel passendere Fest für gute Vorsätze und Neubesinnung als die Silvesternacht. Auch daran erinnert der Engel und dreht vielleicht an ein paar Schräubchen, dass diese Vorsätze auch Wirklichkeit werden. Selbst wenn man nicht an ihn glaubt.