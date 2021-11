Der erste Weihnachtsbaum schwebt am Bitterfelder Markt ein

Bobbau/Bitterfeld/MZ - Zentimeterweise hebt sich der grüne Riese. 1,2 Tonnen schweben durch die Luft - aus dem Garten der Familie Klingner-Bolz in der Bobbauer Grünstraße, um schließlich passgenau auf dem Schwerlasttransporter zu landen. Nur ein Stumpf bleibt übrig von dem 20 Jahre alten Baum, der 15 Meter misst.

Ein leichter Abschied ist es für Karin Klingner nicht. „Den habe ich selbst gepflanzt, nachdem wir hier eingezogen sind“, sagt sie und hält die Hand einen Meter über den Boden. So klein sei die Colorado-Tanne gewesen. „Das war damals einfach ein Muss, eine Tanne zu pflanzen.“ Weihnachtlichen Schmuck kennt der Baum auch schon: In seinen Anfangsjahren wurde er bunt geschmückt, bis er richtig wuchs und nach oben geschossen ist. Die Höhe ist auch der Grund dafür, warum sich Bruno Bolz entschieden hat, den Baum bei der Stadt Bitterfeld-Wolfen als potenziellen Weihnachtsbaum anzumelden.

„Es ist ein Trost, dass sich nun viele Menschen daran erfreuen werden.“

Und das sogar hinter dem Rücken seiner Frau. „Das hat er still und heimlich organisiert“, so Karin Klingner. Doch in letzter Zeit habe die Tanne bei Stürmen richtig gewackelt, erklärt Bruno Bolz. „Er steht einfach zu nah am Haus.“ Die Bewerbungen landen jedes Jahr auf dem Tisch von Markus Molzahn, der im städtischen Bauamt für Grünflächen zuständig ist. Am 5. Oktober, zufällig auch der Geburtstag von Bruno Bolz, schaute sich Molzahn den Baum genauer an.

Wenige Zentimeter fehlen, bis der Baum passt. (Foto: Andrea Dittmar)

Die Entscheidung fiel dann Anfang November. „Dann musste ich mich seelisch darauf vorbereiten“, so Klingner. Schließlich hatte sie den Baum jahrelang vor Augen. „Aber es ist ein Trost, dass sich nun viele Menschen daran erfreuen werden.“ Vermissen werde sie auch die Zweige, die im Winter immer das Haus schmückten. „Das bringt noch einmal einen ganz anderen Geruch“, so Karin Klingner. Ihr Enkel sei besonders aufgeregt gewesen - doch der konnte aufgrund der Schulpflicht den Fällarbeiten nicht beiwohnen. „Wir werden uns die Tanne aber zusammen ansehen, wenn sie geschmückt auf dem Markt steht.“ Ideen für einen Nachfolgebaum hat sie auch schon: Ginkgo vielleicht oder ein Zwergahorn. Nichts, was groß wird.

Unterstützt wird die Stadt erneut vom Leipziger Unternehmen Herrmann+Wittstock

Kurz nach sieben Uhr morgens rücken die ersten Arbeiter in der Bobbauer Grünstraße an. Dann geht alles ganz schnell: Der Baum wird festgebunden am Kran und schon kommt die Säge zum Einsatz. „Es ist schön, dass es wieder ein Baum aus Bitterfeld-Wolfen geworden ist“, sagt Markus Molzahn. Gut sei, dass es immer noch große Bäume im Stadtgebiet gebe - „für viele ist das ein gutes Angebot, wenn der Baum noch einen Zweck erfüllt“.

Kurz nach acht wurde gesägt. (Foto: Andrea Dittmar)

Unterstützt wird die Stadt erneut vom Leipziger Unternehmen Herrmann+Wittstock mit einem Kran, die Meba aus Bitterfeld transportiert die Tanne - über die Salegaster Chaussee, Parseval- und Zörbiger Straße geht es von Bobbau auf den Bitterfelder Marktplatz, wo kurz nach neun bereits neugierige Passanten warten. In eine im Boden eingelassene Hülse passt die Coloradotanne nach wenigen Versuchen auch hinein. In dieser Woche werden auch die Bäume in Wolfen-Nord, der Leipziger Straße in Wolfen und Bobbau aufgestellt. Ihren weihnachtlichen Schmuck legen sie nach Totensonntag an.