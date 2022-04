Deponie Roitzsch: Umweltministerium kündigt neues Gutachten an

Roitzsch/Magdeburg/MZ - Kommt nun wieder Bewegung in die festgefahrenen Verhältnisse um die Deponie in Roitzsch? Möglich wäre es, denn Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) hat bei der Sitzung des Landtagsausschusses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt am Mittwoch ein neues Gutachten angekündigt. Dieses soll die bereits bestehenden Gutachten prüfen und die Faktenlage bewerten. Willingmann sprach von einem Zeitplan von vier Monaten, so dass das neue Gutachten im Sommer vorliegen könnte.