Death Diving in der Goitzsche 26 Meter freier Fall waren längst nicht genug - Was Philipp Hummel nach dem Pegelturm-Sprung plant

Extremsportler Philipp Hummel stellte mit seinem Sprung vom Pegelturm in Mühlbeck einen Rekord auf, den er kurz danach selber brach. Was ihn an der Berichterstattung über ihn stört und was er für die Zukunft plant.