DDR-Museum wird in der alten Bobbauer Schule zu neuem Leben erweckt

Maler Heiko Marosi (l.) und Elektriker Klaus Herzog arbeiten in den Räumen des zukünftigen DDR-Museums in der Bobbauer Dorfstraße.

Bobbau/MZ - Seit mehr als anderthalb Jahren stehen zahlreiche Sammelstücke im Abseits. Sind verpackt in Kisten und Kartons. Nun werden sie ans Licht gebracht. Die einst im Sozialkaufhaus in Wolfen-Nord von der B&A-Strukturförderungsgesellschaft betriebene Ausstellung zur DDR-Geschichte wird der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. „Am 12. September zum Tag des offenen Denkmals starten wir in Bobbau“, bestätigt Birgitt Heinicke.

Sie ist Vorsitzende des Vereins „Geschichte(n) bewahren“, der die Sammlung zum echten DDR-Museum im alten Bobbauer Schulgebäude machen möchte. Gleich 20.000 Euro stellt der Landkreis aus Mitteln zur Kulturförderung im ländlichen Raum für das Museum zur Verfügung. Die Ortschaft Bobbau ist mit Brauchtumsmitteln dabei. „Und immer wieder melden sich auch Bürger, die helfen wollen“, erklärt Vereins-Schatzmeister Matthias Berger. Projektbezogene Spenden belaufen sich mittlerweile auf beachtliche 6.000 Euro.

Mehr als 30.000 Einzelstücke sind im Fundus des Museums eingelagert. (Foto: André Kehrer)

„Die Sammlung und das Museum bewegen die Leute vor Ort“

„Die Sammlung und das Museum bewegen die Leute vor Ort“, ist Birgitt Heinicke sicher. Mit ihren Vereinsmitgliedern plant sie deshalb bereits einen bunten Eröffnungstag im September. Drei Ausstellungsräume wird es dann geben. Diese sind mit Stellwänden so eingeteilt, dass möglichst viele Alltagsbereiche dargestellt werden können. Wiederentdeckung ist das Schlagwort. Und auch Wiedersehen. Der Verein hat für die Eröffnung DDR-Schlagerstar Regina Thoss verpflichtet. Sie wird den Nachmittag im Schulhof musikalisch gestalten - mit neuen Titeln, aber auch mit ihren großen Hits aus den Siebzigern und Achtzigern.

Noch ist alles Zukunftsmusik. Momentan haben die Handwerker das Sagen im künftigen Museum. Alles soll picobello sein. „Detailgetreu und authentisch“, sagt Matthias Berger, der auch Bobbauer Ortsbürgermeister ist. Maler Heiko Marosi bringt deshalb Originaltapete auf die Trennwände auf. Großformatige Muster für den Flur zum Beispiel. Oder Tapete in Holzoptik.

Elektriker Klaus Herzog verlegt Kabel und setzt Steckdosen. (Foto: André Kehrer)

Der Verein möchte Geschichte zum Erlebnis für alle Generationen machen

Die Idee: Der Besucher soll sich und sein Wohnumfeld von einst wiedererkennen. Große Politik wird ausgespart. „Es geht um Alltag. Um das klassische Familienleben. Und darum, Geschichte und Geschichten am Leben zu erhalten“, erzählen Birgitt Heinicke und Matthias Berger. Das bedeute allerdings nicht, dass es im Museum keine Vorträge zu speziellen Themen geben wird.

Uniformen zum Beispiel lassen zu, über Wehrpflicht oder die vormilitärische Ausbildung zu diskutieren. Der Verein möchte aber vielmehr den Anstoß geben, dass Familien sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen und Geschichte zum Erlebnis für alle Generationen machen. Eine Idee ist auch, Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen, ihre Aussagen zu dokumentieren. „Es gibt viel zu tun“, betont die Vereinschefin.

Spielzeug gibt es in Hülle und Fülle. (Foto: André Kehrer)

Gut 30.000 Stücke sind im Bobbauer Fundus eingelagert

Und sagt das auch mit Blick auf die Eröffnung des Museums im September. Gut 30.000 Stücke sind im Bobbauer Fundus eingelagert. Sie müssen gesichtet, gesäubert, ausgewählt und am Ende auch im richtigen Licht präsentiert werden. Dafür ist unter anderem der Bobbauer Elektriker Klaus Herzog zuständig. Er hat den Auftrag für die Elektroinstallation bekommen. Dutzende Meter Kabel sind schon in den mobilen Trennwänden verbaut. Die Anschlüsse für die Beamer folgen. Das DDR-Museum will Vergangenes vor dem Vergessen bewahren. Dafür braucht es natürlich auch jede Menge moderne Technik.

Das DDR-Museum entsteht in Trägerschaft des Vereins „Geschichte(n) bewahren. Kontaktaufnahme über Mail Geschichte-n.bewahren@web.de.