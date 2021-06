Das Zörbiger Stadtbad ist seit letzter Woche wieder geöffnet

Zörbig - In Zörbig sorgte das klare Wasser schon zum Saisonstart für viel Stimmung. „Man kann den Zuspruch am ersten Tag als sehr positiv bezeichnen“, sagt Chris Penkuhn vom Stadtbadverein. Nach der umfangreichen Sanierung des Schwimmbeckens und der Freizeitbereiche habe am Samstag schon eine sehr gute Atmosphäre geherrscht.

„Natürlich sind es immer zuerst die Kinder, die das Wasser für sich entdecken“, sagt Penkuhn. Erst wenn das Wetter über einen längeren Zeitraum für angenehme Wassertemperaturen sorge, fänden auch mehr erwachsene Gäste den Weg ins Stadtbad. „Wir sind jedenfalls vorbereitet.“

Doch nicht nur das große Becken, in dem jetzt ein überdimensionales Seepferdchen und der Schriftzug Stadtbad Zörbig zu erkennen sind, lädt die Besucher ein. „Auf der Liegewiese haben wird Sonnensegel aufgehangen, unter denen man bei starkem Sonnenschein Schutz suchen kann.“ Der Kiosk sei ja nach seiner Renovierung schon seit dem vorigen Jahr wieder geöffnet.

Als Neuigkeit biete man jetzt einen „Mehrzweckraum“ an, den man, wie es der Name schon sagt, für die unterschiedlichen Zwecke nutzen könne. So hätten Sportgruppen genauso die Möglichkeit, diesen Raum zu reservieren, wie auch Vereine, die sich dort zu Versammlungen treffen könnten. (mz)

Geöffnet ist das Stadtbad montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr, samstags und sonntags sowie in den Ferien von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50, für Schüler und Studenten 2,50 Euro. Kinder zahlen zwei Euro. Bei Bedarf können auch Zehnerkarten erworben werden. Der Abendtarif liegt ab 18 Uhr bei zwei Euro.