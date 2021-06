Das Wunder von Zscherndorf - Mutiger kleiner Moritz ist wieder Zuhause

Zscherndorf - „Ein Stern, der deinen Namen trägt ...“ Ob Moritz, das schon weiß? In den Zscherndorfer Abendhimmel kann er jetzt schauen - nicht mehr an die Krankenzimmerdecke in Hannover. Seine Geschwister hatten den Himmelskörper für Moritz bestimmt. Er ist ein Glücksbringer, der für den Zweijährigen durch eine schwere Zeit leuchten soll. Der Stern hat schon mal geholfen. Der Anfang ist geschafft. Und Moritz ist wieder zu Hause.

100 Tage sind nach der Stammzelltransplantation vergangen. Die wohl einmalige weltweite Suchaktion nach einem geeigneten Spender - an der sich wohl Tausende Menschen auch hier aus der Region beteiligten - wurde von Erfolg gekrönt und der genetische Zwilling gefunden. „Ein Wunder“, das wissen Claudia und Gunnar Otto einzuschätzen. „Moritz ist derzeit stabil.“ Seit sechs Wochen am Stück zu Hause.

Ein Stern für Moritz. Die Geschwister hatten die Idee. (Foto: Otto)

Ein Hoffnungsschimmer am Horizont. „Ein kleiner.“ Aber immerhin. Claudia und Gunnar Otto haben acht Monate einen 24 Stunden-Job gemeistert. Und der geht nun weiter. Moritz’ Augen sind sehr lichtempfindlich - die Sonnenbrille ist nicht nur cool, sondern lebenswichtig geworden. Das Haus muss keimfrei sein. Angehörige und Freunde winken von weitem oder klopfen an die Scheibe. Die Ansteckungsgefahr ist groß. Die Magensonde ist weiterhin ein ständiger Begleiter des Jungen. Ein bis zwei Mal in der Woche geht es zur Blutkontrolle ins Uniklinikum nach Halle. Moritz hat den Pflegegrad vier. „Normalität sieht anders aus“, erzählt der Vater.

„Ich glaube, du denkst nichts, sondern funktionierst einfach“, sagt Claudia Otto. Die würde gern mal wieder den Alltag genießen. Arbeiten gehen. Apropos Arbeit. Nicht nur von ihren Arbeitgebern erfahren die Ottos Unterstützung. Auch von vielen Menschen, „die wir nicht einmal kennen“. Das gebe ihnen Kraft. Und sie wollen Danke sagen an alle, die sich testen ließen und an jene, die es noch vorhaben. „Denn es gibt so viele kranke Menschen, die Ihre Hilfe dringend benötigen“, rufen die Ottos auf. Sie werden die Warteschlangen vor den Orten nicht vergessen, an denen das örtliche DRK-Team und die Deutsche Stammzellspenderdatei Dessau-Roßlau gemeinsam zum Test aufriefen.

Das nächste Etappenziel für Himmelsgucker Moritz? 200 Tage nach der Transplantation. Dann sei ein weiterer Schritt zurück zum Kinderglück geschafft. (mz)