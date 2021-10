Das unbekannte Land - Johannes Toaspern und Martin Eichler zeigen besondere Bilder aus Rumänien

Wolfen/MZ - Bitterfeld-Wolfens Rathaus macht Platz für Rumänien. Das Land gehörte einst zu den sozialistischen Bruderstaaten der DDR - und dennoch weiß man hierzulande eigentlich kaum etwas über die Menschen, die Geschichte und das Leben dort. Es sei denn, man hat das Land zwischen Karpaten und Schwarzem Meer, das schon zu DDR-Zeiten ein beliebtes Reiseland war, auf eigene Faust besucht.

Johannes Toaspern, Bitterfelder Pfarrer im Ruhestand, und der frühere Theologiestudent und heutige Fotograf Martin Eichler haben das seit ihrer Jugend getan und Rumänien auch abseits der Touristenpfade erkundet. Diese „Tramps“ haben ihre bis heute anhaltende Liebe zu Rumänien geweckt. Ihre Erlebnisse und Entdeckungen haben beide in zahlreichen Fotografien festgehalten. Eine Ausstellung in den Fluren des Rathauses in Wolfen zeigt rund 50 neuere Aufnahmen aus einem uns weitgehend unbekannten Land.

„Das sind keine Bilder, die man in Tourismusmagazinen findet“, machte Toaspern bei der Ausstellungseröffnung deutlich. Vielmehr versuchten er ebenso wie Eichler, auf die Menschen zu schauen und zu entdecken, was diesen wichtig ist, wie sie leben, was sie umgibt. Wie zwiespältig, ja gar paradox gegensätzlich das sein kann, macht zum Beispiel ein Bild feiernder Jugendlicher deutlich. Das sieht nach Ausgelassenheit und Lebensfreude aus. Doch findet die Feier in einem Wohnblock in Copșa Miča statt, einer Gegend mit höchster Umweltbelastung. „Dagegen waren Bitterfeld und Leuna Luftkurorte“, erzählt Toaspern. Rußfabrik und Buntmetallhütte haben dem Ort weltweit den Ruf als „gigantische Giftküche“ eingebracht.

Eine wohlhabende Roma-Familie macht Urlaub am Shwaren Meer. Repro: André Kehrer

Doch auch Rumänien selbst ist sehr verschieden, landschaftlich, kulturell und von der Bevölkerung her: Neben den Rumänen leben auch mehr als 1,5 Millionen Ungarn, zwischen einer halben und zwei Millionen Roma und Zigeuner (Toaspern: „So nennen sie sich dort selber.“), Ukrainer, Deutsche, Tataren, Bulgaren, Juden, Armenier, Griechen und weitere Minderheiten. Rumänien sei historisch durch Rom und die lateinische Sprache gesellschaftlich westeuropäisch geprägt, religiös aber vom slawisch-byzantinischen Christentum beeinflusst. „Deshalb könnte das Land eine Vermittlerrolle zwischen Ost und West spielen, weil es in beidem verwurzelt ist“, meint Toaspern.

Johannes Toaspern mit Ion Ionescu und Igor Barsan (v.l.) bei der Eröffnung Foto André Kehrer

Er hat sich in seinen Bildern auf das religiöse Leben in Rumänien konzentriert, das er auch durch seine einjährige Delegierung an die Orthodoxe Theologische Fakultät in Bukarest 1982 gut kennt. Eindrucksvoll fängt er die Osternacht ein, in der ein prachtvoll gekleideter Priester das Licht in den dunklen Kirchenraum voller Gläubiger trägt. Er zeigt Anbetungen der Ikonen oder die Taufe eines Säuglings, aber auch die Segnung eines neuen Autos mit Weihwasser und heiligem Öl. Religion, so Toaspern, spielte selbst zu sozialistischen Zeiten eine Rolle - trotz Partei-Mitgliedschaft.

Ob religiöses Leben oder Alltag der Menschen - Toaspern und Eichler zeigen überraschend und mit großer künstlerischer Kraft ein unbekanntes Land voller Widersprüche. Da gibt es zum Beispiel in Armut lebende Roma ebenso wie die wohlhabende Roma-Familie beim Urlaub am Schwarzen Meer. Es ist kein geschönter, aber immer liebevoller Blick der beiden Fotografen auf ihr Herzensland.

„Diese individuellen Blicke offenbaren zugleich etwas vom Inneren der Fotografierenden“, sagte OB und Hausherr Armin Schenk (CDU) bei der Eröffnung der Schau „Rumänien - Menschen, Kulturen, Religionen“. Diese Verbundenheit bewies auch die gut besuchte Vernissage, die die Musiker Igor Barsan und Ion Ionescu mit Liedern verschiedener Volksgruppen auf Piano und Geige bereicherten. Und Toaspern trug nicht nur einen rumänischen Bauernkittel, sondern hatte vom Koch der Diakonie sogar rumänische Spezialitäten kochen lassen. Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen.