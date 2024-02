Medizinische Versorgung in Anhalt-Bitterfeld Das Herz im Blick - Kardiologe ist neuer Oberarzt am Goitzsche Klinikum in Bitterfeld

Der Kardiologe Mohamed Mohamed ist zum neuen Oberarzt am Zentrum für Innere Medizin im Goitzsche Klinikum ernannt worden. Was ihn an dieser Aufgabe in Bitterfeld reizt.