Das Grundwasser im Griff: Bitterfeld-Wolfen unterzeichnet Vertrag zum Hochwasserschutz

Andreas Sommerlatte, Falk Nitschke und Falko Tropp (v.l.) an einem Brunnenschacht an der Bitterfelder Parkstraße.

Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk ist erleichtert. Mit dem Vertrag zwischen dem Landesamt für Altlastenfreistellung (LAF), der Mitteldeutschen Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft (MDSE) sowie der Stadt Bitterfeld-Wolfen ist die Verantwortung für die Pumpstationen geregelt, die im Ernstfall, wie zum Beispiel einem Hochwasser, ansteigendes Grundwasser heben und in angrenzende Bäche und Flüsse ableiten können.

Damit wird verhindert, dass tief liegende Gebiete der Stadt in solchen Situationen mit Wasser in den Kellern kämpfen müssen. Der Vertrag für die nun einheitlichen Zuständigkeiten wurde im Bitterfeld-Wolfener Rathaus unterzeichnet.

Für Schenk ist es nicht nur die geregelte Zuständigkeit, die durch die Vertragsunterzeichnung geklärt sei, auch die finanziellen Belange, die mit dem Betrieb und der Wartung zusammenhängen, hätten nun Hand und Fuß.

„Wir haben zwar in der Vergangenheit konstruktiv zusammengearbeitet und alles hat funktioniert. Nun ist es aber klar definiert, so dass die Anlagen auch im so genannten Anlagevermögen der Verantwortlichen vorhanden sind“, so Schenk. Immerhin handele es sich insgesamt um 50 Brunnen, die in den Jahren 2002 bis 2003 errichtet wurden. 32 von ihnen werden jetzt von der Stadt und 18 von der MDSE betreut.

Damit habe man endlich eine klare Abgrenzung und jeder seinen Bereich, für den er zuständig sei, so Schenk. Trotz dieser Abgrenzung arbeite man fachlich, organisatorisch und technisch weiter zusammen, erklärt der Oberbürgermeister. „Sollte es zu einem Einsatzfall kommen, stimmen wir uns mit der MDSE, dem Katastrophenstab sowie dem Amt für Brand, Katastrophenschutz und Rettungswesen (BKR) ab, welche der vorhandenen Pumpen in Betrieb genommen werden müssen“, erklärt Harald Rötschke, einer der Geschäftsführer der MDSE.

Für das ökologische Großprojekt, das die LAF gemeinsam mit der MDSE und der Stadt betreibt würden jährlich rund 15 Millionen Euro umgesetzt, erklärt Jürgen Stadelmann, der Geschäftsführer des LAF. Dieses Geld beinhalte nicht nur den Betrieb und die Vorhaltung der Pumpen für den Ernstfall, sondern auch die gesamte Logistik und Auswertung, so Stadelmann.

Zum praktischen Teil erklärt Falk Nitschke von der MDSE: „Die Pumpen sind in einem Schacht in etwa fünf bis sechs Metern Tiefe angebracht und über einen Kanal mit Deckel zu erreichen.“ Sollte Wasser abgepumpt werden, werde die Menge über ein induktives Messsystem erfasst und protokolliert.

Auch die Handwerker könnten über diesen Schacht an die Pumpe und das Messsystem gelangen, so Nitschke. Von der Pumpe aus gelange das Grundwasser dann direkt in den am nächsten gelegenen Bach oder Fluss. „Wir müssen es nicht reinigen, das es nicht mit Schadstoffen belastet ist“, erklärt der Verantwortliche .

Beim Bau der Pumpstationen in den Jahren 2002 bis 2003 wurden Punkte im Stadtgebiet von Bitterfeld ausgewählt, die anhand von Grundwassermonitoring festgelegt wurden. Da diese sich zum Teil auf Privatgelände befänden, habe man auch mit den Eigentümern Einvernehmlichkeit erzielt. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten würde man sich mit dem Grundstückseigentümer in Verbindung setzen und einen Termin ausmachen. (mz)