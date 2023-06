Das Gold der Goitzsche - Wie in Bitterfeld der Bernstein in Szene gesetzt wird

Die neue Bernstein-Ausstellung im Kreismuseum in Bitterfeld präsentiert ein Stück Geschichte zur Entstehung des fossilen Harzes.

Bitterfeld/MZ - Mit einem vollen Museum wurde am Freitag die Bernstein-Ausstellung im Kreismuseum in Bitterfeld feierlich eröffnet. Die Ausstellung wurde von Sven Sachenbacher, dem Leiter des Kreismuseums Anhalt-Bitterfeld, und Roland Wimmer, Vorstand des Museumsfördervereins Natur- und Regionalgeschichte, in Anwesenheit von zahlreichen Ehrengästen eröffnet. Einen besonderer Dank sprach Wimmer Dr. Anselm Krumbiegel aus, der die einzigartige Bernsteinsammlung seines verstorbenen Vaters, Dr. Günter Krumbiegel, zur Verfügung stellte.