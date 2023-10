Margot und Herbert Reinhardt in ihrem Wohnzimmer: Anschließend ging es zur großen Feier in die Gaststätte im Ort.

Schortewitz/mz. - Vor 65 Jahren haben sich Margot und Herbert Reinhardt aus Schortewitz das Ja-Wort gegeben. Ein Wort, das ihre Ehe in den vielen Jahren geprägt hat. Sie haben zusammengehalten, vier Kinder groß gezogen und könne sich mittlerweile über sechs Enkel und acht Urenkel freuen. Es ist also immer etwas los im Hause Reinhardt, denn die Familie wohnt fast ausnahmslos in der Nähe.