Darum hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Goitzsche besucht

Die Bundesumweltministerin hat auf ihrer Tour durch Ostdeutschland am Freitag auch die Seen der Region rund um Bitterfeld besucht. Worum es dabei ging.

Mühlbeck/Rösa/MZ - 20 Jahre nach der Jahrhundertflut von 2002 sind Hochwasserschutz und Gewässerqualität weiterhin ein Thema - und das nicht nur für die Menschen in der Region. Das hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Freitagvormittag bei einem Besuch an der Goitzsche und am Seelhausener See deutlich gemacht.