Dankeschön auf Ukrainisch: Geflüchtete feiern gemeinsam mit Roitzschern

Auch in Roitzsch wurde am Donnerstag gefeiert: Von und für die 13 Geflüchteten aus der Ukraine, die dort untergekommen sind. Wie es dazu kam und wie es ihnen geht.

In Roitzsch angekommen: Die drei ukrainischen Familien mit Ortsbürgermeister Mario Willer (7.v.r.) beim Fest am Donnerstag.

Roitzsch/MZ - Die Knoblauchwürstchen sind der Renner. Da sind sich die Roitzscher offenbar einig, denn die ukrainische Hausmacherkost geht weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. „Dazu isst man die frittierten Teigbällchen“, erklärt Ludmilla Bushueva, eine der ukrainischen Geflüchteten, die am Donnerstag ein kleines Fest in Roitzsch auf die gestellt haben. Gemeinsam mit vielen engagierten Einheimischen, dem Heimatverein und Ortsbürgermeister Mario Willer.

Drei Familien wurden abgeholt

Willer ist es auch zu verdanken, dass die 13 Menschen bereits zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf ihr Land Zuflucht in der Ortschaft gefunden haben. Die drei Familien stammen aus Chmelnyzkyj, einer Großstadt mit 300.000 Einwohnern zwischen Kyiv und Lviv.

Thomas Rausch lässt sich von Heike Willer ukrainische Speisen kredenzen. Es gab hausgemachte Knoblauchwürstchen, frittierte Teigbällchen und natürlich Kartoffelsalat. (Foto: Robert Martin)

Kontakt zu Familie Willer habe sie schon vor dem Krieg gehabt, erklärt Bushueva in fließendem deutsch: Sie organisierte Motorradreisen für Deutsche in ihr Heimatland. Bis der Krieg kam. „Ende Februar hat Herr Willer angerufen und angeboten, uns aufzunehmen.“ Mit dem Transporter holte Willer sie aus Polen ab, zwei weitere Familien kamen auch mit. Bushueva konnte ihre beiden Söhne mitnehmen, ihr Mann musste jedoch in der Ukraine bleiben. „Am Anfang war es schwierig. Obwohl ich Deutsch spreche, habe ich nur zu Hause gesessen“, sagt sie mit gefasster Stimme. Das habe sich inzwischen spürbar gebessert. Sie sei überrascht, wie hilfsbereit die Menschen sind. Die Roitzscher grüßten freundlich und hätten Süßes vorbeigebracht und Hilfe angeboten.

Ortsbürgermeister Mario Willer: „Ich bin stolz auf meine Roitzscher“

Dass manche vielleicht etwas länger brauchen, ist Ortsbürgermeister Willer bewusst. Auch deshalb entstand die Idee, Ukrainer und Roitzscher in lockerer Atmosphäre zusammen zu bringen. Und da an Christi Himmelfahrt sowieso frei ist - warum nicht beides verbinden?

„Die Ukrainer waren gleich Feuer und Flamme und haben Pläne geschmiedet“, berichtet Willer schmunzelnd. Ideale Bedingungen dafür bietet das „Haus im Park“, in dessen Hof dann auch zur Mittagsstunde groß aufgetischt wurde. Bereits am Mittwochabend wurde mit den Vorbereitungen begonnen, deren leckere Ergebnisse sich die etwa 40 Gäste schmecken lassen. Bei guten Gesprächen. „Wir sind froh, Menschen kennen zu lernen“, sagt Ludmilla Bushueva. „Ich bin stolz auf meine Roitzscher“, sagt Mario Willer, der die Solidarität als „irre“ bezeichnet.

„Eigentlich bräuchten sie alle einen Sozialarbeiter“

Für Ingo Gondro, bei der Stadt Sandersdorf-Brehna zuständig für kommunale Zusammenarbeit - damit auch für die 80 registrierten Ukrainer im Stadtgebiet - steht das Fest sinnbildlich für den guten Zusammenhalt im Ort, wie er betont. Und für die Hilfe bei der „Herkulesaufgabe“ der Integration. „Eigentlich bräuchten sie alle einen Sozialarbeiter. Aber der Staat, und dazu gehört die Stadt, kann nicht alles leisten und ist auf bürgerliches Engagement angewiesen“, so Gondro.