Beispielhafte Transformation Dank Kohle und Chemie - So könnte Bitterfeld vom Zukunftszentrum in Halle profitieren

Für 200 Millionen Euro soll in Halle ein Zukunftszentrum entstehen. Die Freude ist riesig. Dank Kohle und Chemie könnte Bitterfeld-Wolfen massiv vom Zukunftszentrum in Halle profitieren. Ein so genannter Transformations-Parcours soll viele Besucher bringen. Was die Idee dahinter ist.