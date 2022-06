Daniel Roi (AfD): Finanzpolitik soll sich ändern

Der 33-Jährige will mehr Geld für ländlichen Raum und kostenlose Kitas.

Er ist 33 Jahre alt • lebt mit seiner Frau in Thalheim • baut seit dem 12. Lebensjahr selber Gemüse an • geht zum Fußball nach Thalheim und Sandersdorf • ist Fan des BVB und von Dynamo Dresden • liebt Spaziergänge mit Schäferhund Elli • ist aktives Mitglied der Feuerwehr

Er gilt als Kopf des Wahlerfolgs der AfD vor fünf Jahren. Damals leitete Daniel Roi den Landtagswahlkampf mit dem Kernthema Flüchtlinge, holte das Direktmandat in Wolfen, wurde parlamentarischer Geschäftsführer, verlor das Amt aber im November 2016 wieder. Den Versuch, ihn aus der Fraktion zu werfen, konnte er später abwenden. Kein Zweifel: Der Thalheimer eckt an - auch bei eigenen Leuten. Politische Kontrahenten sagen gar: Er provoziert massiv. Für ihn eher ein Qualitätsmerkmal: „Das kommt vom politischen Gegner, weil ich vor Themen nicht zurückschrecke.“ Er sage, was er denke und wofür er stehe. Und scheut auch vor drastischen Mitteln nicht zurück: wie Plakatwerbung mit der Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht.