Alarm kurz vor Mitternacht Dachstuhl im Vollbrand - Feuerwehr in Bitterfeld löscht Feuer in leerem Wohngebäude

In der Nacht zum Dienstag hat es in Bitterfeld einen Großbrand gegeben. Personen kamen beim Brand in der Anhaltstraße nicht zu Schaden. Das Gebäude ist seit längerer Zeit nicht mehr bewohnt. Wie es vor Ort weitergehen soll.