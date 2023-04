Lucie Schirmer und Richard Völker sind stolz auf das, was sie gemeinsam mit Freunden aus dem ehemaligen Bahnhofsgebäude gemacht haben.

Grosszöberitz/MZ - Es geht weiter vorwärts am alten Bahnhof in Großzöberitz. Nachdem die Mitglieder des Vereins „Freiraum Kunst und Kultur Bahnhof Tannepöls“ in den vergangenen Jahren auch mit Fördergeldern von Bund und Land das altehrwürdige Gebäude renoviert haben, nähert sich der Kraftakt seinem Ende. Denn aus dem stillgelegten Bahnhofsgebäude soll eine kulturelle Begegnungsstätte werden.