Crash bei Großzöberitz: Verletzte Person im Krankenhaus

Großzöberitz/MZ - Am Ostersamstag hat es am Ortseingang von Großzöberitz gekracht. Laut vorläufigen Polizeiangaben war eine 58-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße aus Zörbig in Richtung Heideloh unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes näherte sich eine 36-Jährige in einem BMW aus Richtung Rödgen dem Kreuzungsbereich und befuhr diesen, ohne die Vorfahrt zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, den die Polizeibeamten als „klassischen Vorfahrtsfehler“ einstufen.

In Folge des Zusammenstoßes musste eine verletzte Person zur weiteren Beobachtung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Zur Höhe des Unfallschadens an beiden beteiligten Fahrzeugen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich der Kreisstraßen kurzzeitig nur eingeschränkt passierbar. Größere Behinderungen für den Durchgangsverkehr gab es nicht.