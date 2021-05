Corona-Update Anhalt-Bitterfeld: 29 Fälle innerhalb eines Tages - Kreisverwaltung schließt für Besucher

Insgesamt 29 neue Infektionen innerhalb eines Tages mit dem neuartigen Corona-Virus meldet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch.

Der wichtige Sieben-Tage-Inzidenzwert dürfte damit deutlich über dem kritischen Wert von 35 und wahrscheinlich auch über 50 liegen. Eine genau Angabe dazu kann aufgrund einer technischen Störung beim Robert-Koch-Institut derzeit aber nicht gemacht werden. Allerdings lag er am Dienstag (Stand 3.11.2020, 0 Uhr) bereits bei 33,4.

Bei den neuen Fällen handelt es sich laut Kreissprecher Udo Pawelczyk um drei Frauen und zwei Männer aus Köthen, zwei Frauen und drei Männer aus Bitterfeld-Wolfen, drei Frauen und zwei Männer aus Aken, fünf Frauen und zwei Männer aus Zerbst, einen Mann aus Sandersdorf-Brehna, eine Frau und zwei Männer aus Zörbig, eine Frau und einen Mann aus Muldestausee sowie einen Mann aus Raguhn-Jeßnitz.

Schulklasse und Seniorenheim in Quarantäne

Hinzu kommen rückwirkend vier Bewohner aus dem AWO-Wohnheim in Aken. Ein Bewohner war am Sonntag positiv auf das Corona-Virus getestet worden, nach Abstrichen bei weiteren Bewohnern wurden drei weitere Infektionen festgestellt. Das Gesundheitsamt hat nun einen Besucherstopp für die Einrichtung ausgesprochen.

Zudem war in den vergangenen Tagen eine Lehrerin an der Förderschule „Dr. Samuel Hahnemann“ in Köthen positiv getestet worden. Die entsprechende Schulklasse wurde in Quarantäne geschickt und Abstriche gefertigt - die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.

Mehrere Standorte der Kreisverwaltung schließen für Besucher

Aufgrund der Steigenden Fall-Zahlen kündigt die Kreisverwaltung an ab Donnerstag an den Standorten in Köthen, Bitterfeld und Zerbst für den Publikumsverkehr zu schließen. Die Verwaltungen sind aber weiterhin telefonisch erreichbar.

Auch das Bürgeramt in Zerbst sowie die dortige Kfz-Zulassungsstelle sind geschlossen. Termine können aber telefonisch unter 03923 – 70 2225 und 2226 vereinbart werden.

Ab Montag soll dann auch die Kreisverwaltung selbst geschlossen werden. (mz)