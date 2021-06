Corona-Neuansteckungen bleiben seit Freitag in Anhalt-Bitterfeld aus

Anhalt-Bitterfeld - Die Corona-Lage im Landkreis bleibt weiter entspannt. Nachdem bereits am Freitag kein einziger Fall einer Neuinfektion gemeldet wurde, blieben auch über das Wochenende weitere Ansteckungen mit dem Virus aus. „Es wurden uns seit Freitag keine neuen Fälle aus dem Landkreis gemeldet“, teilte Kreissprecher Udo Pawelczyk mit.

Damit ist die Zahl der momentan in ganz Anhalt-Bitterfeld noch infizierten Frauen und Männer auf 21 gesunken. Am Freitag waren es noch 24 gewesen. Die meisten Fälle gibt es derzeit mit sechs in Köthen. Knapp dahinter liegt Bitterfeld-Wolfen mit fünf Infizierten. Drei Fälle gibt es in Raguhn-Jeßnitz, je zwei in Sandersdorf-Brehna und Zörbig. Jeweils ein Infizierter wurde aktuell noch in Südliches Anhalt, Aken und Zerbst gemeldet. In Muldestausee und Osternienburger Land ist derzeit offiziell niemand mehr infiziert.

Weiter gesunken ist zwangsläufig auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis. Laut dem Robert-Koch-Institut lag dieser am Montag um 0?Uhr bei 5,0. Das ist der drittniedrigste Wert in Sachsen-Anhalt. Im Moment wird in Anhalt-Bitterfeld auch keine an Covid-19 erkrankte Person intensivmedizinisch behandelt. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind im Landkreis 179 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. (mz)