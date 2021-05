Corona-Lage in Anhalt-Bitterfeld weckt Hoffnung - Nur sechs neue Infektionen

Bitterfeld - Die Corona-Situation im Landkreis gibt weiter Anlass zu Hoffnung. Denn die Zahl der Neuinfektionen bleibt sehr niedrig. Am Freitag wurden sechs neue Fälle in Anhalt-Bitterfeld Gemeldet. Das teilte Landkreis-Sprecher Udo Pawelczyk mit.

Jeweils zwei Fälle traten in den beiden größten Städten Bitterfeld-Wolfen und Köthen auf. Je ein Mensch wurde in Sandersdorf-Brehna und im Osternienburger land infiziert. Insgesamt sind momentan im Landkreis 60 Menschen mit dem Virus infiziert. Zwei an Covid-19 erkrankte Personen werden intensivmedizinisch behandelt, eine davon muss invasiv beatmet werden.

Auch der Inzidenzwert bleibt sehr niedrig. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag um 0 Uhr für den Landkreis einen Wert von 12,0. Das ist weiterhin der niedrigste in ganz Sachsen-Anhalt. Damit hat der Kreis sehr gute Chancen, von den gestern angekündigten weiteren Lockerungen zu profitieren, die das Land Dienstag beschließen will.

Dazu gehören wahrscheinlich der Wegfall der Testpflicht in Gaststätten mit reiner Außengastronomie und der Kontaktnachverfolgung im Einzelhandel. Bei der Innengastronomie soll keine zeitliche Beschränkung mehr gelten. Reisebusfahrten dürfen mit Masken wieder stattfinden, auch Spaßbäder und Saunen dürfen öffnen. Gelockert werden die Kontaktbeschränkungen. Demnach sollen Treffen mit zehn weiteren Personen erlaubt sein. (mz)